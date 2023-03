Voi portate gioia e compagnia in un mondo di grigiore. Le parole di Papa Francesco ai gestori delle giostre

Tiziana Campisi – Città del Vaticano per Vaticannews.va

Anche i giostrai e quanti offrono attrazioni nelle piazze cooperano “in senso largo all’annuncio del Vangelo per la gioia” che portano alla gente. Lo sottolinea il Papa, che nella Sala Clementina del palazzo apostolico, incontra l’Unione Nazionale Attrazionisti Viaggianti (Unav) alla quale assicura la vicinanza e l’accompagnamento della Chiesa che continua ad annunciare “Cristo Salvatore, il quale percorreva città e villaggi portando a tutti” la lieta notizia del Regno di Dio. Nel suo discorso Francesco esorta gli operatori dello spettacolo viaggiante ad andare avanti nelle loro attività e li definisce seminatori di gioia.

<figure class="wp-caption alignnone" style="width: 750px" aria-describedby="caption-attachment-264928" id="attachment_264928"> <figcaption class="wp-caption-text" id="caption-attachment-264928">Il Papa posa per una foto di gruppo con l’Unav</figcaption></figure>

La vostra vocazione è seminare gioia. Per questo vi incoraggio a tenere sempre il vostro cuore e la vostra vita aperti a una prospettiva di fede, che nasce dall’incontro con Gesù Cristo, presente e operante nella sua Chiesa, presente e operante in voi, in ognuna delle persone che voi trovate, in ognuna delle persone che voi fate ridere. Che è una delle cose belle: seminatori di sorrisi! È bello!

Quelle giostre che sostano nei paesi e nelle città, “offrono ai bambini e agli adulti momenti di spensieratezza, distraendoli un po’ dalle preoccupazioni che assillano la vita quotidiana”, osserva che richiama quell'”immagine di gioia pulita che appartiene alla memoria di ogni famiglia” offerta dalla “felicità di un bambino sulla giostra”.