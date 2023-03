Giornata in ricordo delle vittime delle mafie. Presidente Bertin: "Ricordare significa impegnarsi"

«Ricordare le vittime delle mafie significa impegnarsi per promuovere la cultura della legalità e la cittadinanza responsabile.» Così il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che si celebra oggi, 21 marzo 2023.

«Ricordare tutti insieme fa diventare possibile il nostro impegno per la costruzione di una memoria condivisa, necessaria per contrastare la diffusione di mafie e corruzione - aggiunge il Presidente -. Il ricordo delle tante vittime innocenti uccise dalla criminalità organizzata deve rafforzare la nostra azione a favore della legalità, quale presidio di democrazia e libertà.»

Istituita ufficialmente con legge del 2017, questa ricorrenza è nata nel 1996 per iniziativa di Libera che ha scelto il primo giorno di primavera come simbolo di risveglio della memoria e di rinascita sociale.