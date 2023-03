Sezione Uv Saint-Martin-de-Corleans avvia campagna tesseramento e chiede più coinvolgimento per scelte politiche

La sezione dell’Union Valdôtaine di Saint-Martin-de-Corleans in Assemblea per l’apertura la campagna tesseramento 2023 e chiede più coinvolgimenti sui temi politici di più stratta attulità. Soddisfazione per la soluzione della crisi in Regione Auguri di buon lavoro al Presidente Renzo Testolin. Prossimo incontro con il Gruppo dell’Uv del Consiglio comunale di Aosta



La sezione dell’Union Valdôtaine di Saint-Martin-de-Corlenas ha aperto il tesseramento al Movimento per l’anno 2023. Lo ha fatto con un’assemblea voluta dal Presidente della Sezione Walter Zanetti, per il 18 marzo 2023 presso la propria sede, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale Davide Sapinet, l’assessora comunale di Aosta, Alina Sapiet ed il collega capogruppo Franco Proment che hanno tracciato un breve bilancio sull’attività svolta.

L’Assemblea ha dato mandato al direttivo di organizzare nel più breve tempo possibile un incontro con il gruppo del Consiglio Comunale e successivamente anche con il sindaco per analizzare l’attuazione del programma di consiliatura.



Da parte sua il neo assessore regionale ai Lavori Pubblici ha informato l’assemblea sulla priorità che dovrà affrontare: gestione acque, prevenire dissesti idrogeologici ed i progetti per migliorare e mettere in sicurezza la viabilità ed espresso un giudizio positivo sulla composizione della nuva maggioranza in Regione..



L’Assemblea ha condiviso le scelte operate per risolvere la crisi regionale pure facendo rilevare che l’Uv, per l’unità delle forze autonomisti, ha sacrificato alcune deleghe che da sempre erano e continuano ad essere strumenti fondamentali per la valorizzazione delle particolarità economiche, produttive e culturali della Valle.

Un ringraziamento sincero ha espresso al Presidente Erik Lavevaz e all’assessore Roberto Barmasse che con determinazione hanno gestito le problematiche causate al Popolo CValdostano dalla pandemina. Altrettanto convintamente ha espresso gli auguri di buon lavoro a Renzo Testolin che, nel dare seguito all’indicazione chiaramente dagli organi dell’Uv, si è assunto l’onere di guidare la Regione fino al 2025dagli italiani lo scorso 25 settembre.

Un ringraziamento va, ovviamente, ai movimenti e ai partiti che hanno dato vita a questo Governo che è il segno più tangibile di una coesione nel nome di un interesse più alto: quello della Petite Patrie.



Guardando all’immediato futuro l’Assemblea ha sollecitato i propri iscritti membri degli organi centrali del Mouvement a farsi parte attiva perché, al più presto, gli iscritti e le Sezioni siano coinvolti con assemblee e dibatti sui tempi di attualità politica: quali la riunificazione dei movimenti autonomisti, la legge elettorale; progetto funiviario Cime Bianche.

Infine l’Assemblea ha sollecitato una maggiore presenza del Movimento sugli organi di informazione per dare ai valdostani ed ai propri iscritti più visibilità alle posizioni del Mouvement sui temi politici e sociali di attualità.

La section de l’Union Valdôtaine de Saint-Martin-de-Corléans réunie en assemblée pour l’ouverture de la campagne d’adhésion 2023, exprime sa satisfaction quant à la solution à la crise en Région et souhaite bon travail au Président Renzo Testolin.

Une prochaine rencontre avec le Groupe du Conseil d’Aoste est prévue prochainement.

L’assemblée, présidée par Valter Zanetti, s’est tenue au Siège de la Section, en présence, entre autres, du Conseiller régional Davide Sapinet, de l’Assesseur municipal d’Aoste Alina Sapinet et du Conseiller municipal d’Aoste Franco Proment qui ont dressé un bref bilan sur l’activité exercée.

L’assemblée a donné mandat au Comité de Direction d’organiser, dans les meilleurs délais, une réunion avec le Groupe du Conseil de la Commune d’Aoste et par la suite également avec le Syndic pour analyser la mise en œuvre du programme communal.

De son côté, le nouveau Assesseur aux Travaux publics et à l’Environnement a informé l’assemblée des priorités auxquelles il devra faire face (la gestion des eaux, la prévention de l’instabilité hydrogéologique, les projets de sécurisation du réseau routier) et il a exprimé un avis positif sur la composition de la nouvelle majorité en Région. L’assemblée a partagé les choix faits pour résoudre la crise régionale, tout en soulignant que l’UV, pour l’unité des forces autonomistes, a sacrifié certains mandats qui ont toujours été et continuent d’être des outils fondamentaux pour la valorisation de l’économie, de la production et de la culture de notre vallée.

L’assemblée a également exprimé ses sincères remerciements au Président Erik Lavevaz et à l’Assesseur Roberto Barmasse qui ont géré avec détermination et compétence les problèmes causés aux Valdôtains par la pandémie. Avec la même résolution, l’assemblée a adressé ses meilleurs vœux à Renzo Testolin qui, en donnant suite aux indications reçues des instances du Mouvement, assume la responsabilité de diriger la Région jusqu’en 2025.

Merci évidemment aux Mouvements et Partis qui ont donné vie à ce Gouvernement qui est le signe le plus tangible de cohésion au nom d’un intérêt supérieur, celui de la Petite Patrie.

Dans l’immédiat, l’assemblée a exhorté ses membres, inscrits dans les organes de direction du Mouvement, à prendre une part active afin que, le plus tôt possible, les membres et les Sections se réunissent en assemblées pour débattre sur les questions politiques d’actualité telles que: la réunion des Mouvements autonomistes, la loi électorale et le projet de téléphérique des «Cime Bianche».

En conclusion, l’assemblée souhaite une plus grande présence du Mouvement dans les médias pour donner à la Vallée d’Aoste et à ses membres l’opportunité de faire connaître la position du Mouvement, en toute connaissance de cause, sur les questions politiques et sociales d’actualité.