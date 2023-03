Recomposition de l'aire autonomiste : le départ

Suite aux décisions de ces dernières semaines, la première réunion de la Commission mixte, composée des représentants de l’Union Valdôtaine, de d’Alliance Valdôtaine et de VdA Unie, s’est tenue le 13 mars, dans le but de tracer la voie de la reconstitution d’un seul mouvement autonomiste, chemin prôné à plusieurs reprises par les Assemblées des Mouvements concernés.

La rencontre a abouti au partage d’importants points-clés : tout d’abord au choix d’organiser l’Assemblée des mouvements autonomistes valdôtains le 18 mai 2023, date ayant pour nous tous une signification symbolique profonde. À cette occasion, l’épanouissement de l’autonomisme valdôtain et l’avenir de la Vallée d’Aoste représenteront les piliers sur lesquels toute recomposition de l’aire autonomiste devra solidement s’appuyer.

Ce rendez-vous, qui entend être le point de départ du plan plus large de recomposition de l’aire autonomiste, se basera sur les principes de la participation et du partage, aspects fondamentaux pour donner crédibilité et solidité au projet lui-même.

Dans le but d’être le plus transversaux et inclusifs possible, les représentants des mouvements autonomistes valdôtains ont été contactés, afin de leur proposer une implication active dans la construction de l’événement du 18 mai et du projet dans son ensemble.