Almanach de jeudi 16 mars saint Hèribert

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 16 marzo

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 17 marzo

Cattedrale – ore 18.30

Partecipazione alla Via Crucis

Chiesa parrocchiale di Roisan – ore 20.30

Veglia di preghiera con i Giovani in preparazione della Pasqua

Sabato 18 marzo

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant’Anselmo – ore 18,15

Santa Messa con il Rinnovamento nello Spirito

Domenica 19 marzo

Aosta, Convento Suore di San Giuseppe – ore 7.30

S. Messa

Aosta, Chiesa dell’Istituto San Giuseppe – ore 20.30

Veglia di preghiera per i papà

Lunedì 20 – Mercoledì 22 marzo

Roma

Consiglio Episcopale Permanente CEI

Giovedì 23 marzo

Torino – ore 9.00-13.00

Partecipazione all’Inaugurazione dell’Anno giudiziario

del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

Venerdì 24 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 26 marzo

Cattedrale ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Martedì 28 marzo

Curia vescovile – ore 15.00

Riunione del Gruppo di lavoro San Bernardo 2023

Mercoledì 29 marzo

Cattedrale – ore 18.00

S. Messa e Adorazione eucaristica

per la Quinta Stazione quaresimale cittadina

Giovedì 30 marzo

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa Interforze in preparazione alla Pasqua

Venerdì 31 marzo

Vescovado – mattino

Udienze

Seminario Maggiore – ore 17.30

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

LE MESSAGER RICORDA saint Hèribert

La Chiesa celebra Sant' Eriberto di Colonia Vescovo

Nato intorno al 970, studiò nell'abbazia di Gorze e nella cattedrale di Worms, di cui divenne prevosto. Cancelliere di Ottone III divenne nel 999 arcivescovo di Colonia. Al momento della nomina è in Italia insieme all’imperatore, che ora governa a pieno titolo e ama vivere a Roma, come i sovrani dell’antico Impero. Morto Ottone, cadde in disgrazia sotto Enrico II, vivendo nell'ombra fino alla morte, avvenuta intorno al 1021. È invocato per ottenere la pioggia.

Il sole sorge alle ore 6,49 e tramonta alle ore 18,31.

La Quaresima è il tempo «per spogliarci della pretesa di bastare a noi stessi e della smania di metterci al centro, di essere i primi della classe, di pensare che con le nostre sole capacità possiamo essere protagonisti della vita e trasformare il mondo che ci circonda». (Papa Francesco)