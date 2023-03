Con quattro mozione Minelli e Guichardaz pungolano la maggioranza

Le consigliere di PCP, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, hanno depositato quattro mozioni che affrontano altrettanti temi di grande attualità: la parità di genere, il caso del progetto “The Stone” al Breuil, le comunità energetiche, l'approvazione del Piano triennale contro la violenza di genere (presentata già a gennaio).

La mozione sulla parità di genere, per cui è stata depositata anche una interpellanza, affronta la questione dell'assenza di donne nella attuale Giunta regionale. Una situazione che è in contrasto con la disposizione costituzionale che impegna a garantire la presenza di entrambi i generi in tutte le cariche elettive. E' un tema che va urgentemente affrontato perché al momento pare evidente una violazione dell'art 51 della Costituzione.

La mozione sul “The Stone" del Breuil parte dalla constatazione che il condominio di nove piani e trenta metri di altezza che si vuole realizzare demolendo un albergo di 4 piani è fuori scala e aggraverebbe il degrado architettonico già purtroppo presente al Breuil. La Regione Valle d'Aosta ha competenza primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio, deve quindi affrontare la questione ed intervenire in modo rapido ed efficace.

La mozione sulle comunità energetiche, raccogliendo gli importanti elementi emersi nell'incontro pubblico del 4 marzo che ha visto la partecipazione di molti amministratori comunali, impegna la Giunta regionale a compiere i passi necessari per attivare rapidamente un gruppo di lavoro tecnico fra amministratori comunali e responsabili dell'amministrazione regionale. Uno strumento utile per avviare un confronto costruttivo sulle modalità di sviluppo delle CER in Valle d'Aosta, un'attività che si può avviare subito parallelamente all'iter di definizione in Consiglio regionale della legge sulle CER.

La mozione sul Piano triennale contro la violenza di genere è fermo in Commissione dal mese di settembre, è stato oggetto di numerosi e pretestuosi attacchi da parte della Lega e deve essere approvato al più presto, tenuto conto che dal 2017 la Valle d'Aosta ne è priva - essendo scaduto il Piano per il periodo 2015/2017 - ma soprattutto considerata la violenza contro le donne continua ad essere anche per la nostra regione un fenomeno preoccupante che registra anche un aumento dei casi, specie nei confronti delle donne nella fascia di età più giovane.