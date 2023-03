In distribuzione il questionario 2023 per fotografare lo stato del tessuto imprenditoriale valdostano

La Chambre Valdôtaine informa che è in corso di distribuzione alle imprese del territorio, via mail e pec oltre che sul sito www.ao.camcom.it, l’edizione 2023 del sondaggio, realizzato in collaborazione con le Associazioni di categoria, finalizzato ad ottenere una fotografia aggiornata del tessuto imprenditoriale valdostano.

Il questionario, articolato in 26 domande e per la cui compilazione è stato stimato un tempo medio di circa 10 minuti, prenderà in esame alcuni aspetti fondamentali al fine di ottenere dati utili a supportare l’Amministrazione regionale e la Chambre Valdôtaine nella programmazione e nell’attuazione di eventuali misure di sostegno ed iniziative dedicate.

Oltre ai dati anagrafici delle imprese (che, così come gli altri, saranno comunque trattati in forma anonima) e ai dati economici, il sondaggio prevede approfondimenti legati agli aumenti delle voci di costo aziendali, alla green economy, all’export e all’internazionalizzazione e alla partecipazione a Fiere ed eventi, oltre ad un focus sulle infrastrutture regionali.

“Dopo i lusinghieri risultati in termini di risposta registrati nelle prime due edizioni – spiega il Presidente della Chambre Roberto Sapia – anche per il 2023, grazie alla fondamentale collaborazione delle Associazioni di categoria, abbiamo voluto riproporre questo importante strumento. Proprio per renderlo ancora più efficace a supporto delle future iniziative da mettere in campo in collaborazione con l’Amministrazione regionale abbiamo voluto introdurre alcune sezioni tematiche che andranno ad arricchire il bagaglio di informazioni a nostra disposizione. Ancora una volta quindi ci appelliamo alla disponibilità delle nostre imprese affinché rispondano nel numero maggiore possibile al questionario proprio per renderlo sempre più preciso e rappresentativo dell’intero tessuto economico e permettere di orientare le future iniziative nella direzione più utile e pratica possibile”.