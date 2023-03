Intervento del Soccorso Alpino Valdostano nella tarda mattinata sul Col Felik (Gressoney La Trinité) Video

Il Soccorso Alpino Valdostano nella tarda mattinata di oggi ha effettuato un intervento sul Col Felik (Gressoney La Trinité) per il recupero di uno scialpinista di nazionalità francese, infortunato. L'uomo, che procedeva in solitaria a quota 4200 mt circa, è caduto da una barra di roccia scivolando poi per circa 200 metri. Recuperato in elicottero, è stato affidato alle cure del Pronto soccorso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.