SAISON CULTURELLE CINEMA Programma Cinema marzo 2023

I film in programmazione nel mese di marzo 2023 nell’ambito della Saison Culturelle Cinéma 2022/2023, proiettati al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta.

MARTEDÌ 7 MARZO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 18.00

Godland – Nella terra di Dio di Hlynur Palmason

con Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurðsson

Danimarca, Islanda, Francia, Svezia, 2022 - 143 min

Sul finire dell'Ottocento, al prete Lucas viene assegnato l'incarico di recarsi in Islanda, (sotto il controllo danese), documentare con delle foto la vita degli abitanti e costruire una chiesa. Le condizioni sul suolo islandese si rivelano proibitive e l'atmosfera inospitale. Un western coloniale che fonda il suo discorso su una antinomia simbolica: la Danimarca è terra civile e d'origine del prete, faro di civiltà mandato a irradiare luce spirituale sulla barbara “terra” islandese.

MARTEDÌ 7 MARZO ore 18.00

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 15.30 – 21.00

Un anno, una notte di Isaki Lacuesta

con Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart, Quim Gutiérrez

Spagna, Francia – 130 min

Céline e Ramon sono sopravvissuti all'attacco terroristico al teatro Bataclan di Parigi, il quindici novembre 2015. Mentre lei continua nel suo lavoro di assistente sociale, lui è perseguitato dal trauma di quella tragica notte che non riesce a dimenticare. Alla lunga però crolla anche lei. I due dovranno capire come continuare la loro vita in coppia. Un film, stile Nouvelle Vague, che racconta gli effetti traumatici dell'attentato al Bataclan.

Festival di Berlino 2022 - concorso

MARTEDÌ 14 MARZO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 15 MARZO ore 18.00

Decision to Leave di Park Chan-wook

con Tang Wei, Park Hae-Il, Lee Jung-hyun

Corea del Sud – 138 min

Hae-joon è un detective infallibile: quando si trova alle prese con un caso di suicidio, ritiene che si tratti in realtà di omicidio. Per questo indaga sulla moglie cinese della vittima, Seo-rae, ma se ne innamora all'istante. Attraverso una sottile rete di seduzione, Seo-rae sembra soggiogare Hae-joon... Il pluripremiato Park Chan-wook firma la regia di un film thriller dai toni noir, con un tocco di romanticismo, che rievoca ancora una volta il cinema di Hitchcock.

Festival di Cannes 2022 – Miglior Regia

MARTEDÌ 14 MARZO ore 18.00

MERCOLEDÌ 15 MARZO ore 15.30 – 21.00

Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras (V.O.S.)

con Nan Goldin, Alfonse D'amato, Ed Koch

USA 2022 - 113 min

Il documentario racconta la storia dell’artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin, attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati. La donna ha dato voce ad una battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco. Il film intreccia il passato e il presente di Goldin, l’aspetto profondamente personale e quello politico.

Festival di Venezia 2022 – vincitore del Leone d'Oro

Giornate della Francofonia

MARDI 21 MARS h. 15.30 – 21.00

MERCREDI 22 MARS h. 18.00

L'envol de Pietro Marcello (V.O.S.)

avec Juliette Jouan, Raphael Thiery, Noémie Lvovsky

France, Italie, Allemagne 2022 – 99 min

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Un conte de fées simple et antique raconté avec gentillesse et empathie.

Festival de Cannes 2022 - Film d'ouverture à la Quinzaine des Réalisateurs

Giornate della Francofonia

MARDI 21 MARS h. 18.00

MERCREDI 22 MARS h. 15.30 – 21.00

Anton Cechov de René Féret (V.O.S.)

avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin

France 2015 – 96 min

Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa famille, Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des nouvelles pour des journaux. Sa situation s’améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine. Mais lorsque l’un de ses frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et veut fuir sa notoriété et ses amours. Féret nous accompagne dans la vie de l’un des plus importants auteurs de la littérature mondiale.

MARTEDÌ 28 MARZO ore 15.30 – 21.00

MERCOLEDÌ 29 MARZO ore 18.00

Tár di Todd Field

con Cate Blanchett e Mark Strong

USA 2022 - 158 min

Lydia Tár è considerata una delle più grandi compositrici e direttrici d'orchestra e prima donna in assoluto a dirigere un'importante orchestra tedesca. Si trova al centro di polemiche sull'abuso di potere esercitato nel proprio ruolo e sulla richiesta di favori sessuali fatta a delle dipendenti in cambio di riconoscimenti professionali. Tár esplora la natura mutevole del potere, la sua durevolezza e l'impatto sul mondo moderno.

Festival di Venezia 2022 – Coppa Volpi alla Miglior Interpretazione Femminile – Cate Blanchett

MARTEDÌ 28 MARZO ore 18.00

MERCOLEDÌ 29 MARZO ore 15.30 – 21.00

Marcel - The Shell di Dean Fleischer-Camp

USA 2021 – 90 min

Marcel è una piccolissima conchiglia con un occhio di plastica, una bocca disegnata e scarpe da ginnastica ai piedi. Vive con la nonna Connie e l'animaletto domestico Alan. Quando Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i protagonisti di un cortometraggio. La loro storia inizia a circolare in rete, portando Marcel a diventare una vera star. La sua vita cambierà perché aumenteranno i pericoli, ma ci sarà anche una nuova speranza per Marcel: ritrovare la sua famiglia perduta. Un piccolo gioiello con animazione in stop motion.

