Avviata una petizione contro il The Stone di Cervinia

Per iniziativa di Roberto Bagnoli è stata avviata una petizione su Change.org una petizione per bloccare il progetto edilizio The Stone, che prevede l'abbattimento dello storico e centrale Hotel Fosson. "Si tratta - si legge nella petizione - di un grattacielo/muro di nove piani, alto 30 metri, progettato dallo studio di architettura Peluffo per conto dell'impresa edile Vico di Ezio Colliard. Un colosso di cemento incombente ed opprimente, calato in modo del tutto inappropriato nel centro del Paese, destinato a togliere aria e luce a mezza Cervinia".

I residenti, che si stanno costituendo in comitato, sanno che non c'è tempo da perdere e per questo vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica e il sindaco di Cervinia Jean Antoine Maquignaz, al quale hanno indirizzato una lettera di protesta.

I favorevoli alla costruzione ricorda i gratacieli del Sestriere. Il dibattito è aperto.