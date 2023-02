Cambiare smartphone senza spendere una fortuna: come fare?

Il mercato della tecnologica e degli smartphone ci ha abituato negli ultimi anni all’eterna lotta tra Apple e Samsung e ai loro lanci tanto attesi dei nuovi modelli iPhone e Galaxy che ogni anno vengono attesi da milioni di consumatori.

Questo accade perché oltre a dei semplici telefoni questi brand hanno lanciato delle vere e proprie tendenze e per milioni di persone è diventato fondamentale riuscire ad acquistare ogni anno il nuovo modello appena uscito, sebbene possa costare letteralmente una fortuna.

Questo aspetto non incide però sulle funzionalità dei dispositivi. A parte alcuni casi isolati dove il nuovo modello uscito aveva delle caratteristiche totalmente rivoluzionarie rispetto al precedente, capita molto spesso che da un anno all’altro ci siano miglioramenti ridotti, come ad esempio il design o la fotocamera.

Per questo motivo la pratica di acquistare ogni anno un dispositivo appena uscito può essere davvero dannosa per il nostro portafoglio e per l’ambiente.

L’impatto ambientale del cambio di smartphone ogni anno

Cambiare smartphone ogni anno significa produrre Co2 nell’ambiente e rifiuti da dover smaltire.

Pensate che si è stimato che le emissioni derivanti dalle produzioni di dispositivi tecnologici siano passate negli ultimi anni a 17 a 125 milioni di tonnellate nell’intero pianeta.

La stessa cosa vale per lo smaltimento dei rifiuti: solo in Italia ogni anno ci tocca smaltire 460 mila tonnellate di spazzatura proveniente da dispositivi hi – tech e cambiare ogni anno telefono in favore di uno nuovo non da sicuramente una mano al nostro pianeta.

Per fortuna le grandi aziende hanno iniziato a ritirare i dispositivi vecchi e a ricondizionarli, facendogli così avere una nuova vita e rendendoli disponibili sul mercato dei prodotti rigenerati.

Il risparmio derivante dagli smartphone ricondizionati

È quindi possibile e maggiormente sostenibile cambiare il proprio smartphone più frequentemente tramite l’acquisto di un prodotto ricondizionato, che sarebbe comunque all’avanguardia della tecnologica benché risalga all’anno precedente.

Oltre che fare un enorme favore al nostro pianeta, riducendo le emissioni di Co2 e lo sfruttamento delle materie prime per la produzione delle componenti hardware, l’acquisto di uno smartphone rigenerato è in grado di fornire un enorme vantaggio alle nostre tasche.

È possibile infatti avere un risparmio che varia tra il 20 e il 70 % sul prezzo di acquisto di pari prodotto come nuovo. La variazione è comunque subordinata a quanto sia di recente produzione il modello che si vuole acquistare e al suo stato a livello estetico.

A questo punto avrete sicuramente notato che è possibile avere un telefono sempre aggiornato sfruttando la seconda vita che viene data dalle aziende produttrici o rivenditrici ai vecchi dispositivi che non funzionavano adeguatamente. In questo modo farete un favore non solo al vostro portafoglio, ma anche all’ambiente.