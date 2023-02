Oggi la giornata torna “M’illumino di meno”

La novità di questa 19ma edizione è la recente istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili riconosciuta dalla Repubblica, che si terrà d’ora in avanti il 16 febbraio, data della prima edizione della campagna.

Quest’anno la proposta di Radio2 è dedicata al fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Non solo a vantaggio del singolo cittadino, ma anche di tutte quelle comunità come associazioni, scuole, Enti pubblici. Partecipanti che ormai si contano a decine in tutta Italia, con decine di manifestazioni differenti ma tutte accomunate dalla necessità di focalizzarsi sul risparmio energetico. Come nelle edizioni precedenti l’invito è quello di spegnere simbolicamente le luci. Un gesto che, specie nelle nostre città, super illuminate ha un grande effetto. Spesso dimostrando che anche con una quantità di luce inferiore si riesce a vivere bene.

L’invito rivolto a tutti è quindi quello di ridurre al minimo i propri consumi, specie quelli elettrici più facilmente percepibili, nell’orario di messa in onda della trasmissione, dalle 18 alle 19:30. M’Illumino di Meno, come funziona l’iniziativa? Principalmente si tratta di sensibilizzare gli ascoltatori della trasmissione sulla necessità di contenere i consumi energetici, per esempio spegnendo le luci non necessarie. Sembra banale, ma abbiamo ancora grossi impianti senza alcuna dotazione tecnologica, anche in ambiti dove i consumi sono molto elevati. Un sensore di presenza che rileva il passaggio di una persona e, in funzione dell’orario, accende la luce sembra ancora fantascienza in molti settori.

Nel corso degli anni M’illumino di meno ha promosso iniziative per la sostenibilità ambientale, non solo nel campo della illuminazione, ma anche spingendo a comportamenti virtuosi per la mobilità ciclabile, il risparmio idrico, l’eliminazione dello spreco alimentare, il corretto riciclo dei rifiuti e il riutilizzo di materie prime e manufatti. Per restare in tema di ecologia, stili di vita sostenibili e illuminazione, segnalo anche una attività complementare prevista nel comune di Busto Arsizio che si chiama M’illumino di Meglio.

Consiste in una ciclostaffetta ad adesione libera ai cui partecipanti verrà consegnato simbolicamente un pacchetto di bastoncini catarifrangenti da posizionare sui raggi delle ruote delle biciclette, perché in strada è importante rendersi visibili. Che ci sia tanta luce o ce ne sia poca.

Il decalogo di M'illumino di Meno

Il 16 febbraio 2023 aderisci a M'illumino di Meno e fai comunità energetica! Come?