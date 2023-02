Il Conseil Federal dell'Uv rivendica il futuro presidente della Giunta

Prende ancora tempo il parlamentino valdostano mettendo sul tavolo la rivendicazione del futuro presidente della Giunta. Il Conseil Federal dell'Uv si è riunito ieri sera ed ha concluso i lavori a tarda notte approvando una risolusine che indica le linee guida per giungere alla soluzione della crisi.

Tre i punti fondamentali contenuti nel documento, emerso dalla constatazione "dei continui mutamenti degli scenari politici", ribadiscela necessità "di un'azione di governo che riprenda rapidamente la sua attività, giudicando prioritaria l'unità del movimento". Secondo: il Consiglio federale "dà mandato alla commissione politica di intraprendere i dialoghi e le consultazioni necessarie per comporre una maggioranza, consolidando prioritariamente l'area autonomista, ritenendo naturale il dialogo con l'attuale maggioranza in coerenza con il percorso politico avviato in questi ultimi anni, e le linee programmatiche degli ultimi congressi dell'Unione valdostana".

Terzo: l'Union Valdôtaine ribadisce "il suo ruolo fondamentale e proporrà il nuovo Presidente della Regione, gestendo le consultazioni dello spazio autonomo unico nei confronti degli altri partiti".

Insomma un messaggio alla destra che potrebbe anche a far parte della maggioranza fermo restando l'asse portante dei movimenti autonomisti e senza velleità di puntare alla presidenza della Regione.