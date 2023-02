Foire de Saint-Ours 2023: allo stand de “L’Artisanà” il progetto “ArtigianImpresa”

L'iniziativa ha l’obiettivo di trasformare idee, competenze e talenti in vere e proprie attività d’impresa e dare a potenziali artigiani del futuro un adeguato e completo supporto tecnico per iniziare un nuovo lavoro in proprio. Il progetto è Cofinanziato dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili nell’ambito dell’Avviso pubblico "2-2022: Giovani imprenditori vda!" e consente all’ente di fornire a giovani artigiani consulenze non solo gratuite, ma anche personalizzate.

Durante i giorni di Fiera presso lo stand de L’Artisanà sarà, quindi, possibile non solo ottenere informazioni mirate per tutti coloro che sono interessati a trasformare una passione in un lavoro vero e proprio, ma anche confrontarsi con le numerose potenzialità economiche offerte dall’artigianato valdostano, di tradizione e artistico, sia in termini di materiali che in termini di tecniche di lavorazione.

Thierry Scandella ha aderito al progetto e prossimamente aprirà la propria attività. La sua passione per il legno nasce sin da piccolo. Dopo gli studi di falegnameria diviene allievo presso una Bottega Scuola di scultura, si appassiona all’intaglio e frequenta un corso per perfezionarne la tecnica.

Dopo il diploma, Thierry trova occupazione presso la ditta “Les Amis du Bois” di Introd e si dedica alla rifinitura manuale di coppe dell’amicizia e grolle, oggetti tipici dell’artigianato valdostano e da diversi anni partecipa a numerose fiere e manifestazioni sia in Valle d’Aosta che fuori regione. “Questo progetto – spiega - mi ha aiutato moltissimo perché mi ha permesso di far fronte con maggiore consapevolezza agli impedimenti burocratici e amministrativi che un'impresa oggi deve affrontare per aprire. Mi è inoltre servito per acquisire competenze tecniche per promuovermi online ed offline. Consiglio ai miei coetanei interessati a questo settore di aderire al progetto!".