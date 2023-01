Saison culturelle 2022/2023: vendita biglietti dei prossimi spettacoli

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio ricorda che i biglietti per gli spettacoli della Saison culturelle 2022/2023 dei mesi di febbraio e marzo 2023 sono attualmente in vendita, mentre la vendita dei biglietti per quelli in programma nel mese di aprile inizia mercoledì 1° febbraio 2023, unitamente alla vendita dei biglietti per “Pigiama per sei”, spettacolo che ha sostituito “Il silenzio grande”, la cui tournée è stata annullata.

Gli spettacoli per i quali si apre la vendita dal 1° febbraio sono i seguenti:

PIGIAMA PER SEI, in programma mercoledì 22 febbraio;

MIRACOLI METROPOLITANI, in programma martedì 4 aprile;

LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO in programma giovedì 13 aprile;

ALLE 5 DA ME in programma giovedì 27 aprile.

Per informazioni:

Punto vendita

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas 12, Aosta

Dal lunedì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Telefono 0165 32778

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it