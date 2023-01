Champorcher: Il Comune non trova gestore area ricreativa

Anche la terza gara per l'affidamento in gestione dell'area ricreativa di località Chardonney, a Champorcher, è andata deserta. L'amministrazione comunale esprime "rammarico per l'esito negativo", ma "riafferma l'importanza della zona per la comunità di Champorcher e ribadisce la volontà di continuare a investire su di essa per migliorarne il richiamo e il buon funzionamento".

Il Comune ha individuato un gestore temporaneo, che si farà carico della struttura per l'estate. Prima di "giungere a un nuovo esperimento di gara il più possibile attrattivo per gli operatori economici interessati", l'amministrazione ha deciso di procedere con una consultazione preliminare di mercato. "Tutti gli imprenditori e i soggetti portatori di interessi qualificati potranno, tramite un apposito questionario, esprimere le proprie valutazioni e formulare le proprie proposte in merito all'area e alla sua concessione" si legge in una nota dell'amministrazione. Le risposte al questionario, pubblicato sul sito internet del Comune, dovranno essere inviate via pec oppure potranno essere consegnate a mano all'ufficio Protocollo del municipio, entro martedì 28 febbraio.

"L'obiettivo di questa iniziativa - spiega la sindaca di Champorcher, Alice Chanoux (nella foto) - è di arrivare alla costruzione condivisa di un bando di gara che sia il più attinente possibile con le esigenze dei soggetti potenzialmente interessati a gestire l'area ricreativa di Chardonney. Lo facciamo adesso perché non vogliamo lasciare nulla di intentato e vogliamo stimolare il mercato a prestare interesse a quell'area sfruttando ogni strumento utile, per quanto non ordinario, messo a disposizione dall'ordinamento giuridico".