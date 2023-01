Papa Francesco invita a riscoprire gli aspetti femminili delle tradizioni religiose

“La Chiesa cattolica è impegnata nel dialogo interreligioso e nel promuovere la comprensione e la cooperazione tra i credenti di diverse tradizioni religiose. Ognuna delle vostre tradizioni, e ognuno di voi personalmente, ha una ricchezza da offrire al mondo, per infondere in esso uno spirito di accoglienza, di cura e di fratellanza”. Lo ha detto il Papa, stamane, ricevendo in udienza i partecipanti alla Conferenza Internazionale “Women Building a Culture of Encounter Interreligiously”.

Il vostro convegno – ha osservato Francesco – punta “a riscoprire gli aspetti femminili delle vostre rispettive tradizioni religiose e a mostrare come essi contribuiscano a una cultura dell’incontro. Vi incoraggio a continuare questa importante collaborazione, condividendo conoscenze ed esperienze pratiche”.

“Esse – ha concluso - vi danno forza e creatività quando, nei vostri particolari contesti, operate per offrire assistenza a molte persone, che cercano un sollievo materiale dalla sofferenza e più ancora un significato e uno scopo nella propria vita. A questo proposito, vi sono grato per l’impegno e gli sforzi che compite per promuovere la dignità delle donne e in particolare delle ragazze”.