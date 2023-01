Grave incidente ad Aosta questa mattina con una donna di 68 anni investita da un'auto.

Il sinistro stradale è avvenuto nel capoluogo valdostano in via Parigi, con l'automobilista che dopo l'accaduto si è fermato per prestare soccorso.

La donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Parini di Aosta e le sue condizioni sono gravi.

Dell'incidente se ne sta occupando la Polizia Locale.