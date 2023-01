PERICLE CALGARO PRESIDENTE DI 50&PIU’ VDA

Pericle Calgaro, 77 anni, è il nuovo presidente del Coniglio Direttivo di 50&PIU’, l’associazione che fa capo a Confcommercio Nazionale alla quale aderiscono più di 1300 pensionati del commercio, del turismo e dei servizi. Succede a Pierantonio Genestrone scomparso il 15 novembre 2022.

“Genestrone è stato con Giuseppe Sagaria (nella foto) – commenta il neo presidente – una figura carismatica e di riferimento per Confcommercio VdA e per la nostra associazione ed il Direttivo proseguirà la strada tracciata con impegno ed entusiasmo come ha sempre fatto l’amico Genestrone”.

Pericle Calgaro, già vice presidente di 50&PIU’, è stato eletto dal direttivo riunitosi venerdì 20 gennaio 2023 che ha anche nominato, su proposta del neo presidente, V.Presidente Vicario Emilio Cenghialta e Vice Presidente Giacomo Aloisi. Del Consiglio fanno parte Margherita Fosson, Liliana Breuvè, Luciano Genta, Enzo Vermondi e il Direttore/Segretario Riccardo Bortolotti.

Il Presidente Pericle Calgaro ha ribadito la volontà di organizzare la cerimonia dei MAESTRI DEL COMMERCIO della Valle d’Aosta, cioè premiare coloro che vantano lunghi anni di attività nel settore del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Regione; iniziativa già in fase di organizzazione da parte di Genestrone.

Nell’anno in corso il Direttivo organizzerà l’annuale Assemblea Generale 2023 di 50&PIU’ per ridare nuovo impulso all’organizzazione. Sarà poi organizzato un seminario sul tema: “IPOTESI PER IL FUTURO DEGLI ANZIANI. TECNOLOGIE PER L’AUTONOMIA, LA SALUTE E LE CONNESSIONI SOCIALI”.

Proseguirà l’attività per promuovere occasioni di socializzazione tra i gli iscritti con momenti conviviali/ludici/enogastronomici, viaggi per valorizzare le eccellenze dei territori; confermate le Collaborazioni/Convenzioni intraprese ed intraprendere nuove Collaborazioni con Associazioni del Territorio che si occupano specificatamente di salute, medicina, ecc. per convegni, meeting, incontri di approfondimento e di conoscenza; preparare un incontro interregionale con i Responsabili di 50&PIU’ di Piemonte e Liguria per favorire eventuali gemellaggi e conoscere le iniziative intraprese nei vari territori.