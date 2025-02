Con 50&Più Valle d'Aosta un'escursione a Euroflora 2025 per celebrare la primavera

Stanchi del grigio inverno? 50&Più Valle d’Aosta ha la soluzione per chi desidera respirare finalmente aria di primavera, circondati dai colori e dai profumi dei fiori. Mercoledì 4 maggio l’associazione organizza una giornata speciale a Genova per visitare Euroflora 2025, una delle esposizioni internazionali più importanti al mondo dedicate ai fiori e alle piante ornamentali.

Il viaggio è aperto a tutti i soci e le pre-iscrizioni sono già attive presso la sede di Piazza Arco di Augusto ad Aosta. "Euroflora è un'occasione imperdibile per vivere una giornata immersi nella bellezza e nella varietà della natura, esplorando centinaia di espositori e giardini straordinari," afferma Giacomo Aloisi, presidente di 50&Più Valle d'Aosta.

"Abbiamo scelto questa manifestazione per offrire ai nostri soci una giornata di svago e cultura, dove ogni angolo sprigiona vitalità, creatività e la promessa di una nuova stagione."

La quota comprende il trasporto in bus GT, ma il pranzo sarà libero, lasciando a ciascun partecipante la libertà di scegliere la propria pausa durante la visita.

50&Più, associazione senza scopo di lucro, è da sempre un punto di riferimento per le persone anziane che desiderano vivere in modo attivo e coinvolgente, sfruttando al meglio il proprio tempo libero. "In 50&Più crediamo che l'invecchiamento non debba essere vissuto come un limite, ma come un'opportunità per rimanere in salute, socializzare e contribuire al benessere della comunità," prosegue Aloisi. "L’esperienza di Euroflora è una delle tante occasioni che offriamo per stimolare l’interesse e l'interazione tra le generazioni."

Con il crescente invecchiamento della popolazione, 50&Più Valle d'Aosta valorizza il tempo e l’esperienza dei propri soci, creando spazi di incontro e scambio che favoriscono la solidarietà e il benessere collettivo. Ogni attività organizzata dall’associazione è pensata per permettere alle persone anziane di sentirsi protagoniste della propria vita, mantenendo alta la qualità del tempo trascorso in compagnia.

Le iscrizioni sono aperte, e gli interessati possono recarsi presso la sede di 50&Più in Piazza Arco di Augusto per riservare il proprio posto. Non perdere l'occasione di vivere una giornata indimenticabile a Euroflora 2025!