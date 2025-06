ASSEMBLEA 50&PIÙ VALLE D’AOSTA: UN ANNO DI INIZIATIVE E SOLIDARIETÀ INSIEME

Un anno intenso, ricco di iniziative, incontri, momenti culturali e sociali. È questo il filo conduttore dell’assemblea dei soci di 50&Più Valle d’Aosta, convocata per mercoledì 25 giugno 2025 nella sala riunioni della banca BCC in piazza Arco d’Augusto ad Aosta. L’incontro si aprirà alle 14:30 e si concluderà alle 17:00, con all’ordine del giorno la relazione sull’attività 2025 presentata dal presidente Giacomo Aloisi.

Un’occasione non solo formale, ma soprattutto partecipativa, per rinsaldare i legami tra i membri dell’associazione e rilanciare l’impegno comune verso le sfide del futuro. In questi mesi, 50&Più VdA ha continuato a sostenere l’invecchiamento attivo, promuovendo eventi culturali, viaggi sociali, momenti di formazione, sport, benessere e cittadinanza. Una realtà vivace e in crescita che si conferma punto di riferimento per tante persone over 50.

Sotto la guida appassionata di Giacomo Aloisi, il direttivo ha saputo tradurre lo spirito associativo in azioni concrete, restando vicino ai bisogni reali dei soci e coinvolgendoli in proposte stimolanti: dalla partecipazione ai concorsi nazionali promossi dalla sede centrale, fino alla collaborazione con enti del territorio valdostano per favorire coesione sociale e inclusione.

L’assemblea sarà anche il momento per condividere nuove idee, accogliere proposte e rafforzare il senso di appartenenza a un’associazione che fa della persona il centro di ogni attività. Un’occasione, in definitiva, per guardare indietro con orgoglio e avanti con fiducia.

L’invito è rivolto a tutti i soci, ma anche a chi vuole avvicinarsi a questa realtà associativa capace di coniugare tradizione e innovazione, esperienza e solidarietà.