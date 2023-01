Fondation Grand Paradis ricerca personale per ampliare il proprio team

Grand Paradis indice un bando per la selezione di personale e la creazione di graduatorie da cui attingere per l’impiego presso la propria sede di Cogne, nei siti gestiti sul territorio e per il lavoro in smart working a supporto dell’attività della Fondazione stessa.

Creatività, spirito propositivo, innovazione: questi i concetti che ruotano attorno a Fondation Grand Paradis. Si ricercano candidati dinamici, motivati, le cui competenze possano contribuire allo sviluppo dei numerosi progetti che la Fondazione promuove per la conoscenza e la valorizzazione del territorio.

I profili ricercati sono: n. 1 Project and innovation manager; n. 2 Project manager per progetti internazionali; n. 1 candidato per il servizio “Comunicazione ed eventi”; n. 4 Operatori dei siti di interesse naturalistico e culturale.

La selezione avverrà per titoli ed esami.

Le domande dovranno pervenire entro giovedì 23 febbraio 2023.

Il bando completo ed il modulo per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente - Selezione di personale".