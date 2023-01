Pollein: Dalla variazione di bilancio un tesoretto di oltre 370mila euro

Saranno investiti nella realizzazione di un dissabbiatore (150.000 euro con somme derivanti da un trasferimento regionale relativo al rischio idrogeologico) e per realizzazione dell’area fitness in località Grand-Place (120.000 euro derivanti da un trasferimento GAL), parte dei fondi risuyltanti da una variazione di bilancio che ammonta a oltre 370mila euro. Quasi 80.000 euro derivanti da fondi PNRR verranno inoltre investiti nella digitalizzazione dell’ente (ad esempio, rifacimento del sito istituzionale, piattaforme PagoPA e IO).

È stata poi approvata la nuova bozza di convenzione – di durata triennale – che disciplina i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Pollein al fine di regolare l’accesso e la gestione della “Piattaforma GePI”, dedicata al coordinamento dei Comuni nell’ambito del Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza.

Si è poi deliberato – come punto suppletivo all’ordine del giorno – di non applicare lo stralcio parziale dei carichi previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge n.197 del 29 dicembre 2022.

In conclusione di seduta, il Sindaco Angelo Filippini ha comunicato che la giunta comunale in data 11 gennaio 2023 ha approvato la deliberazione n. 5/2023 avente ad oggetto “valorizzazione dell’accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali ai sensi dell’art. 1, c. 862 della legge 145/2018 e ss.mm.ii – esercizio 2023 – dati al 31/12/2022”, dando atto che l’Ente non provvederà ad approvare la variazione di bilancio di previsione pluriennale al fine di iscrivere nella Missione 20 il Fondo di Garanzia Crediti Commerciali.