Furgone furi strada per il ghiaccio

All'alba di oggi una squa dei Vigili del Fuoco del comando di Aosta è intervenuta nel comune di Valpelline per un incidente stradale autonomo.

Il conducente di un camioncino adibito al trasporto di latte, percorrendo la strada che conduce da Doues a Valpelline, ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche Carabinieri del nucleo di Aosta e 118.

Il conducente è stato preso in carico dal soccorso sanitario e trasportato all’ospedale di Aosta per accertamenti.