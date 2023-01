Complicato intervento Soccorso Alpino

In intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di uno sciatore freerider infortunato durante la discesa nella zona in prossimità della funivia Skyway.

L’uomo è caduto scivolando per circa 200 metri. Nonostante la collaborazione della società di gestione dell’impianto, che ha fermato per alcuni minuti la funivia per consentire le operazioni in sicurezza, non è stato possibile intervenire con l’elicottero.

Pertanto i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano sono stati sbarcati a monte con verricello, hanno percorso la discesa con gli sci ed hanno raggiunto l’infortunato, per poi spostarlo in una zona meno vicina ai cavi. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso.