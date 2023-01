LE MANIFESTE 'ORGUEIL VALDÔTAIN', POUR DÉPASSER FRACTURES

"Pas un nouveau mouvement, mais un mouvement nouveau". Des entrepreneurs, des administrateurs et des citoyens lancent le manifeste "Orgueil Valdôtain-Omo su de téra", une initiative "autonomiste et fédéraliste", un appel aux valdôtains pour "la recomposition et la réunification de l'aire unioniste-autonomiste et le relance, en Vallée d'Aoste, de l'action politique, administrative, culturelle et linguistique, économique et sociale". Le porte-parole est Osvaldo Chabod, un représentant historique de l'Union Valdôtaine et secrétaire communal à la retraite. Le manifeste sera diffusé lors de la foire Sanit-Ours à Aoste, les 30 et 31 janvier. L'objectif est de "recomposer complètement, par un processus de réunification - sans rhétorique et sans aucune exclusion - toutes les sensibilités unionistes-autonomistes, fédéralistes, chrétiennes et progressistes".

"La phase politique actuelle, en Vallée d'Aoste- on lit dans le manifeste-, est caractérisée par une grande division des forces unionistes -autonomistes, fédéralistes, chrétiennes et progressistes-, qui entraîne de plus en plus un immobilisme administratif. Une phase assortie de l'absence d'un projet politique autonomiste et fédéraliste, d'une incapacité à rechercher des solutions communes ainsi que à examiner les dossiers les plus urgents de façon concrète et immédiate".

Pour les promoteurs de l'initiative, "il manque un véritable projet autonomiste, fédérateur et valdôtain, qui puisse, sur la base de thèmes et projets concrets, se pencher sur tous les différents dossiers, qu'ils soient urgents ou à moyen et long terme. L'actuel panorama politique valdôtain est caractérisé par la crise des mouvements et partis politiques régionaux, qui, désormais, se sont transformés en des comités électoraux, uniquement utilisés pour le maintien ou la conquête du pouvoir et qui ne répondent à personne ou presque". L'Union Valdôtaine "a perdu sa capacité d'attraction (ses inscrits ont diminué de presque 80% au cours de ces dernières années) et ses organes leur représentativité (plusieurs sections n'atteignent plus le nombre minimum de dix inscrits prévu par les statuts) et la fameuse « Réunion », maintes fois annoncée à tort et à travers, ne parait pas être à la une et dans les priorités de ses dirigeants et/ou élus. Et cela à détriment d'un projet avec une vision politique. Les autres différents mouvements politiques de l'aire autonomistes sont, eux aussi, en grande difficulté. D'un côté ils espèrent et attendent la 'Réunion'sans en définir les contenus, de l'autre ils ont également de la peine à réunir leurs forces, énergies et intelligences. Par ailleurs, ils n'ont plus l'élan nécessaire pour raviver la passion et l'enthousiasme".

La propositions est de constituer "un groupe d'action autonomiste et fédéraliste, qui entame un parcours fédérateur finalisé à réunir toutes les sensibilités unionistes qui se reconnaissent dans l'esprit valdôtain, sans qu'elles soient obligés à renier les luttes qu'elles ont menées ou les choix qu'elles ont fait". Une "union plurielle de forces qui pourra, peut-être même, dans un premier temps, aboutir à la naissance d'un sujet politique fédérateur -une nouvelle Union Valdôtaine- qui valorise le flambeau des idéaux et des principes autonomistes et fédéralistes valdôtains". Le groupe d'action autonomiste et féderaliste convoquera "au cours du printemps prochain" une assemblée populaire "pour réaliser ce projet de recomposition de l'aire unioniste-autonomiste".