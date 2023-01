Viaggiare: l'importanza di un'assicurazione per annullamento viaggio

Se ci si reca all'estero bisogna considerare alcuni importanti fattori come ad esempio quello riguardante la stipula di un'assicurazione per l’annullamento del viaggio e che è altamente raccomandata. Il pacchetto infatti serve anche a far fronte a qualsiasi imprevisto sia esso logistico che di natura medica.

Perché è importante l’assicurazione per l’annullamento viaggio?

Optare per la stipula di un’assicurazione è importante poiché spesso durante le vacanze all'estero si presentano svariati problemi. Avere il giusto livello di copertura assicurativa è quindi fondamentale quando si viaggia. A tale proposito, un valido aiuto lo fornisce Heymondo che si occupa proprio di questa parte burocratica importante. Detto ciò, va aggiunto che la suddetta assicurazione di viaggio può garantire la migliore qualità delle cure, con la possibilità di essere ospitati in una struttura medica migliore, se necessario. L'assicurazione di viaggio protegge anche dalle spese mediche, e questo è un altro fattore da considerare poiché in molti Paesi le cure ospedaliere per i visitatori possono essere incredibilmente costose. Per fare qualche esempio, i costi giornalieri negli Stati Uniti variano regolarmente da $ 75.000 a $ 95.000 e, in casi estremi, fino a $ 300.000.

L'assicurazione può coprire l’eventuale annullamento di un viaggio

Non è un segreto che quando si viaggia ci possono essere vari problemi da affrontare. I voli ad esempio subiscono ritardi oppure potrebbe essere necessario tornare a casa in caso di emergenza. L’assicurazione di annullamento del viaggio in queste circostanze, evita di incorrere in spese aggiuntive che talvolta superano di gran lunga quelle della pianificazione dello stesso. Molti pacchetti assicurativi coprono anche in caso di incidenti sulle strade sia a piedi che in eventuali auto prese a noleggio o su mezzi di trasporto locali. Con un’assicurazione ad hoc è possibile quindi essere rimborsati per perdite, spese impreviste o proprio per l’annullamento forzato del viaggio. Infine come avviene per le auto anche per le vacanze all’estero, è possibile inserire nel pacchetto assicurativo alcune garanzie accessorie. Per fare un esempio si può stipulare quella relativa al bagaglio oppure un’altra che permette di ottenere il rimborso totale dell’importo inviato all’hotel scelto o a qualsiasi altra struttura ricettiva.

Le varie opzioni di polizze assicurative per viaggi

Se in occasione di un viaggio si opta per un’assicurazione di annullamento, è importante sottolineare che sebbene sia sempre consigliabile una completa, ci sono comunque opzioni di base che potrebbero adattarsi meglio al budget di cui si dispone. Per fare un esempio l’acquisto di piani in coppia o in famiglia può essere un modo conveniente per acquistare un'assicurazione di viaggio economica piuttosto che singole polizze. Inoltre questa scelta si rivela ideale poiché permette anche di ottenere uno sconto di circa il 10% o superiore, a seconda dell’agente o del sito online che propone la polizza.