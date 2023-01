Lega e Fi chiedono mantenimento servizio notturno bus da e per Aosta-Pont Saint Martin

Il servizio era utile non solo ai valdostani che abitano in bassa Valle e utilizzavano il notturno per recarsi al lavoro ad Aosta, ma anche ai molti giovani che ne usufruivano per tornare a casa dopo una serata di divertimento ad Aosta.

"In questo modo - speigano in una nota congiunta - si evitava che i ragazzi prendessero la propria auto, con tutti i rischiche, dopo una serata di divertimento, ne sarebbero potuti derivare.Molte sono state le segnalazioni che, dalla data di soppressione del servizio, ci sono arrivate per chiedere di ripristinare un bus che era estremamente utile e modernoper collegare Aosta alla Bassa Valle".

Ieri, in chiusura della seduta del Consiglio regionale, i Gruppi LegaVallée d’Aoste e Forza Italia hanno presentato una risoluzione per chiedere di ripristinare il servizio notturno di bus notturno Aosta/Pont-Saint-Martin, anche condifferenti e più efficienti modalità.

Gli autobus notturni sono un servizio presente in tutte le principali città delle altre Regioni italiane. "Sopprimere tale servizio - per Lega e Fi - significa voler tornare alla preistoria dei servizi di trasporto pubblico! Ne spiegazione è stata data in merito dal Presidente della Regione, facente funzione anche di Assessore ai trasporti, che, nella nota che accompagnava la soppressione del servizio, si è limitato a dire che “nei prossimi mesi sarannoanalizzate le risultanze di questo periodo di sperimentazione dal punto di vista della frequentazione, del gradimento, dell’efficacia e della sicurezza delle corse effettuate”.