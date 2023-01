Fino al 16 gennaio aperte le iscrizioni al Percorso per Disability Manager

La figura del Disability Manager, all’interno delle imprese e degli enti pubblici, come dipendente o consulente, facilita l’inserimento delle persone con disabilità sostenendo da un lato il lavoratore e dall’altro il datore di lavoro, per garantire condizioni di lavoro che rispettino le esigenze del lavoratore nonché quelle di produttività.

Ideato, promosso e finanziato dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione - Struttura politiche per l’inclusione lavorativa e gestito da Progetto Formazione e Consorzio Trait d’Union, il progetto prevede un percorso didattico formativo di 80 ore (estese a 120 per chi, meno esperto nel settore, avesse bisogno di un rinforzo sulle materie oggetto del corso) per qualificare responsabili dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Gli enti pubblici, le imprese, le aziende pubbliche o gli altri soggetti economici, nonché i consulenti interessati, possono reperire tutte le informazioni e scaricare il modulo di iscrizione per i propri dipendenti / collaboratori al link https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>imprese/corso-di-formazione-<wbr></wbr>per-disability-manager e sul sito dell’ente raggiungibile all’indirizzo www.progettoformazione.org.

Sono disponibili 25 posti.