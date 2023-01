A febbraio pensioni più pesanti anche se di poco. LA TABELLA DEGLI AUMENTI

Da gennaio 2023 le pensioni saranno rivalutate in modo significativo, consentendo un’importante tutela del potere d’acquisto e portando di conseguenza un adeguamento al costo della vita per tutti, seppur parziale.



Il meccanismo di calcolo è stato riconquistato dai sindacati dei pensionati durante il 2022 con il governo Draghi, dopo anni di mobilitazioni, e definisce una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo, del 90% da quattro a cinque volte e del 75% per quelle superiori a cinque volte.



Per effetto di questo meccanismo e di un indice d’inflazione stabilito al 7,3% dall’Istat, le pensioni aumenteranno fino ad avere quasi una mensilità in più all'anno.

Nella tabella che segue proponiamo un confronto in termini di pensione lorda e netta, applicando il meccanismo di rivalutazione attualmente in vigore con quello previsto dalla bozza di Manovra (emendata) 2023.

La tabella dell’Inps fa chiarezza sugli aumenti delle pensioni nel 2023. Dal primo gennaio 2023 le pensioni saranno rivalutate del 7,3%.

Attenzione però: come si legge nel testo della manovra, per le pensioni d’importo superiore alla soglia limite ma comunque inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante per la fascia precedente, l’aumento di rivalutazione è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Pensiamo ad esempio a una pensione il cui importo è compreso tra 2.101.53 e 2.254,93 euro: in questo caso spetterà comunque un incremento tale da portare l’importo della pensione fino a 2.254,93€. Lo stesso meccanismo varrà per tutte le altre fasce: si tratta, infatti, di una procedura che garantisce che la rivalutazione non può essere inferiore all’aumento massimo attribuibile nella fascia inferiore.