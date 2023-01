Area Danza Aosta al “Ballet gala – il grande cuore della danza”

Selezionata tra le migliori scuole di danza affermate per qualità del territorio Piemontese e Valdostano, l’a.s.d. Area Danza Aosta è stata invitata a prendere parte al progetto “Ballet Gala – Il Grande Cuore della Danza”. L’evento a scopo benefico si terrà mercoledì 8 marzo 2023 al Teatro Concordia di Venaria Reale (To) è promosso da Vento di Eventi in collaborazione con COB Compagnia Opus Ballet ed il portale nazionale IoDanzo.com con la Direzione Artistica di Diana Cardillo (già Principal presso le migliori compagnie di balletto internazionali) e Rosanna Brocanello (Opus Ballet).

La partecipazione al progetto è stata esclusivamente su invito e gratuita e si pone come obiettivo, oltre al fine filantropico perseguito, quello di incentivare e sostenere giovani allievi talentuosi che si sono particolarmente distinti in occasione di vari concorsi internazionali. Due sono state le soliste della scuola aostana prescelte, Stella Sabbadini di 17 anni ed Emilie Ronc di 14 anni, per calcare il palcoscenico con alcuni danzatori di Opus Ballet, primaria Compagnia italiana di Danza Contemporanea attiva a livello internazionale, riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura.

Emilie Ronc di 14 anni

Due saranno i fine settimana intensivi di impegno per le due giovani danzatrici, si terranno a Torino e saranno finalizzati al montaggio di una coreografia creata appositamente per l’evento. Il laboratorio sarà condotto dalla Direttrice di COB Rosanna Brocanello e dai danzatori Giulia Orlando ed Emiliano Candiago. Durante la serata Area Danza Aosta porterà inoltre in scena un assolo di Stella Sabbadini ed una composizione di gruppo coreografati da Marinella Gloriati.

In questo contesto la danza diventerà lo strumento per sostenere la LILT di Torino (Lega Italiana Lotta Tumori) nella sua quotidiana battaglia contro il cancro. Grazie ai fondi raccolti, la LILT potrà continuare a fortificare la rete di solidarietà, sicurezza e informazione creata per il malato oncologico, le donazioni e l’incasso della serata saranno infatti devoluti a questa meritevole Onlus. E’ possibile effettuare le donazioni sul portale www.retedeldono.it Ballet Gala per la LILT. I biglietti potranno essere acquistati a partire dal 15 gennaio sul sito www.teatrodellaconcordia.it presso i circuiti Ticketone e Vivaticket. L’a.s.d Area Danza Aosta svolge la propria formazione presso Sam Latin Dance Academy in Loc. La Maladiere 35 a St.Christophe. per informazioni areadanzaosta@gmail.com – 338.2922300