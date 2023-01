Nomine di competenza regionale

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della l.r. n. 11/1997, è possibile presentare candidatura, entro il 10 gennaio 2023, per la carica di consigliere della Fondazione della Regione autonoma Valle d’Aosta per la ricerca sul cancro.

La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati presso l’Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165-273834) e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina dedicata (Amministrazione regionale>Nomine in scadenza)

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>dettaglio_i.asp?id=1124