Area Democratica 'Contro i cibi sintetici uniamo le forze e non giochiamo ai primi della classe'

"Gli obiettivi della campagna contro i cibi sintetici si possano raggiungere solo unendo tutte le forze e non schierandosi a fianco di qualche associazione “amica”di qualche esponente politico autonomista, come è il caso di Coldiretti". I consiglieri comunali di Aosta Luciano Boccazzi e Diego Foti, appartenenti ad Area Democratica Gauche Autonomiste spiegano il motivo della loro mancata partecipazione al voto.

"Non si capisce - hanno precisato - a che scopo escludere dalla deliberazione la CIA delle Alpi e le altre associazioni agricole e di consumatori che condividono le stesse finalità, se non per assecondare le modalità di una vecchia politica localistica e familistica". Per i due consigleiri comunali d Area Democratica "di fronte alle grandi sfide della globalizzazione, l’importante presa di posizione del Comune di Aosta rischia di ridursi alla triste affermazione di piccoli interessi di un provincialismo marginale. Contro i cibi sintetici uniamo le forze e non giochiamo ai primi della classe".