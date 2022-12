Quei prodigi misteriosi al Santuario della Madonna di Oropa

Devozione alla Madonna di Oropa: preghiera e miracolo

“Il Santuario della Madonna di Oropa è il più importante luogo mariano delle Alpi. La sua Madonna Nera arrivata a noi per la devozione di sant’Eusebio di Vercelli racchiude misteri ed elargisce grazie da secoli! Il 6 marzo fu portata fuori in pellegrinaggio per la prima volta.”

Miracolo

Giovanni Battista Perrone nell’anno 1718 venne fatto prigioniero dai turchi i quali lo sollecitarono a rinnegare la fede cattolica, al rifiuto gli venne mozzata la lingua.

I Padri Francescani lo riscattarono così poté ritornare in Piemonte. Venne ad Oropa per l’incoronazione del Taumaturgo Simulacro di Maria d’Oropa e ottenne la grazia. Nell’istante in cui Monsignor Gattinara Vescovo di Alessandria adagiò sul capo della Vergine il nuovo diadema, si sentì crescere la lingua e recuperare la parola.

Come nei casi precedenti si istituì in processo canonico che si concluse nell’anno 1724 approvando come miracolo “il recupero della lingua e della parola da parte di Giovanni Perrone“.

Preghiera

O Madre di Dio e Madre nostra Maria,

che hai scelto la Conca di Oropa

per collocarvi la tua prodigiosa immagine,

strumento della Divina Misericordia

per i molti che ti invocano:

continua la tua materna assistenza a favore di noi,

del popolo cristiano e dell’umanità tutta.

Sostienici

perché la nostra testimonianza

dilati il Regno di Dio,

nella Chiesa, nella famiglia,

nella scuola nella società.

Conforta i giusti nel divino servizio,

conduci a penitenza i peccatori,

ottieni consolazione agli afflitti e salute agli infermi.

La tua materna bontà avvalori la nostra preghiera

per coloro che ci hanno preceduto nella via dell’eternità.

E noi continueremo ad amarti, invocarti e benedirti.

O Regina potente e pietosa del Sacro Monte di Oropa.

Ave Maria…

Regina del Monte di Oropa, prega per noi!