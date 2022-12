Pont-Saint-Martin: La Corsa di beneficenza dei Babbo Natale

Grande successo ieri, domenica 18 dicembre, per la seconda edizione della "Corsa di Babbo Natale", corsa/camminata benefica organizzata dall'Associazione Artigiani e Commercianti di Pont-SaintMartin in collaborazione con L'Atletica Pont-Donnas ASD e il Comune di Pont-Saint-Martin, su iniziativa e grazie al lavoro dell'ideatore Giovanni Brizzi.

Quest’anno le offerte raccolte verranno devolute a favore di “Missione Sorriso Valle d’Aosta – ODV – Clown Dottori”. I numerosissimi iscritti, oltre 150, hanno compiuto un percorso di 3 km per le vie di Pont-SaintMartin, indossando cappellini di Natale e altri simpatici accessori che hanno portato una ventata di allegria e aria natalizia in paese, in una fredda ma bellissima mattinata di dicembre, facendo del bene al tessuto sociale del territorio.

Anche quest’anno l'iniziativa è stata sostenuta dall'Atleta Franco Collè che partecipato alla gara dando ulteriore lustro all’evento, dal locale “Club Sportivo Lys” i cui ciclisti hanno aperto e chiuso la gara, dai bambini del calcio A.S.D. PontDonnas 2021 che hanno partecipato con grande entusiasmo alla gara, e dai bambini delle scuole che hanno realizzato dei bellissimi disegni a tema natalizio per decorare l’arrivo.

Il ricavato dalle iscrizioni è stato completamente donato all'associazione "Missione Sorriso Valle d’Aosta – ODV – Clown Dottori" che si occupa di volontariato Gli organizzatori, soddisfatti dell'ottima riuscita dell'evento e della grande partecipazione riscontrata, sono certi di organizzarne ulteriori edizioni.

"Con questo appuntamento - spiega Christian Bordet, il dinamico presidente dell'Associazione - si chiude il ciclo di iniziative natalizie dell’Associazione Commercianti di Pont, che approfitta dell’occasione per ringraziare i bambini del paese e le loro maestre, che hanno contribuito, attraverso le loro creazioni, a rendere allegro, natalizio e colorato il tutto il paese".