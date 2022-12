Nasce la “Cittadella Bassa Valle”

Un nuovo polo giovanile sta per vedere la luce: il 16 gennaio 2023 prenderà il via il progetto “Cittadella Bassa Valle”, una co-progettazione – dopo un bando regionale – tra il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta (capofila), il Consorzio Trait d’Union, il Centro Regionale Sportivo LIBERTAS Valle d’Aosta APS ed altri enti partner. Il progetto si concluderà il 13 novembre 2026.

“La Cittadella Bassa Valle costituisce un esempio concreto di autentica progettazione tra gli Enti del Terzo Settore – esprime grande soddisfazione per l’assegnazione Claudio Latino, presidente del CSV. La realizzazione di questa nuova struttura, la prima sul territorio oltre a quella presente nel capoluogo regionale, rappresenta una straordinaria opportunità per il mondo giovanile in primis e per il volontariato in generale, oltre ad essere una tappa di grande portata nel cammino intrapreso da alcuni anni da CSV Vda teso alla valorizzazione del tessuto associativo territoriale".

Un progetto che prende avvio dalla volontà da parte del Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta ODV di valorizzare il contributo che il mondo del volontariato della Bassa Valle, che può diventare un importante volano per lo sviluppo di una rete di attori del Terzo settore che si attivi a favore dei giovani, coinvolgendo anche la società civile e le istituzioni. La sede della “Cittadella Bassa Valle” sarà il locale di proprietà regionale nel complesso edilizio Brambilla, in via Luigi Barone a Verrès, uno spazio aggregativo che diventi un luogo che i giovani sentano come “proprio”.

Promuovere la cultura del volontariato e attività di socializzazione per i giovani dai 14 ai 29, in particolare quelli con fragilità, è il punto centrale della “Cittadella Bassa Valle”. Tante e variegate sono le iniziative proposte, che spaziano dall’animazione di strada e di comunità alla robotica educativa, dalla promozione dello sport e degli stili di vita sani a laboratori d’arte, e molto altro.