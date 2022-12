A Stupinigi il simulacro del Sacro Cuore 'piange'

La statua avrebbe pianto quattro volte e il fenomeno è stato ripreso con i telefonini. Si faranno esami tecnici sul liquido sgorgato e delle radiografie per scoprire se ci sono stati trucchi. A Stupinigi, frazione del Comune di Nichelino, in provincia di Torino, i fedeli gridano al miracolo per la statua del Cristo, che avrebbe pianto quattro volte.

La scena con le lacrime è stata ripresa con i telefonini. Si faranno esami tecnici sul liquido sgorgato e delle radiografie per scoprire se ci sono stati trucchi. La commissione d’inchiesta diocesana si esprimerà poi sull’autenticità del fenomeno.

L’ultima parola sarà comunque della Santa Sede, in particolare la Congregazione per la dottrina della fede). Potrebbero esserci altri esami, oppure si attesterà il miracolo di Torino.

In una nota della Curia arcivescovile di Torino si legge: "La tatua che piange» del Sacro Cuore di Stupinigi si trova ora in Arcivescovado: come richiesto dalla Diocesi, è stata prontamente consegnata dai fedeli che abitualmente si riuniscono nei pressi del parco di Stupinigi. Verrà sottoposta a un monitoraggio costante e alle analisi del caso, secondo le procedure stabilite dalla Chiesa per assicurare la veridicità dei fatti in questione.

La Chiesa si pone con rispetto e prudenza di fronte a notizie come queste. Rispetto nei confronti della buona fede e della preghiera dei fedeli coinvolti; ma anche prudenza verso informazioni che, pur trovando immediata e larga diffusione, devono essere verificate attentamente perché potrebbero prestarsi a facili strumentalizzazioni e a operazioni mediatiche che poco o nulla hanno a che fare con la fede e con la vita quotidiana della Chiesa".