Mancano medici di assistenza primaria ma l’Alta Valle sta peggio

La Consigliera Raffaella Foudraz ha evidenziato che «il distretto AUSL n. 1 dell'alta Valle ha una carenza importante di medici di assistenza primaria, pediatri e infermieri, con particolare riguardo al comune di La Thuile, dove dal 1° dicembre non c'è più il medico di base e dove il 34% degli abitanti supera i 60 anni e non tutti sono automuniti o autosufficienti. È vero che c'è l'ambulatorio a Morgex, ma è altrettanto vero che si trova a 15 km di distanza che in una zona di montagna non sono pochi, soprattutto quando nevica. Chiediamo quindi quale sia la tempistica per la risoluzione di questa gravissima problematica e quali misure si intendano attuare nell'immediato per ridurre la carenza di personale sanitario che manca in questo Distretto, anche in considerazione del fatto che, nel breve, mancheranno ulteriori figure professionali per via di pensionamenti e aspettative di vario genere.»

L'Assessore alla sanità, Roberto Barmasse, ha informato che «nel Distretto 1 dell'alta Valle sono incaricati 6 medici di assistenza primaria di cui uno a titolo provvisorio. Quest'ultimo, è risultato vincitore del posto nel Distretto 2, ed è incaricato su Aosta dal 1° dicembre 2022. Dei 5 medici incaricati operativi al 30 novembre scorso, 4 non sono massimalisti e quindi possono acquisire ancora scelte. Non vi è pertanto al momento una carenza tale da non permettere la scelta di un medico. Tra l'altro, ricordo che con la delibera di Giunta sulle zone carenti e disagiate abbiamo previsto degli incentivi economici per spronare i medici ad aprire ambulatori in certe sedi, ma non possiamo obbligarli. Abbiamo cercato di ridurre i disagi aprendo l'ambulatorio ad accesso diretto a Morgex, aperto tre giorni a settimana e con la possibilità di contattarlo telefonicamente per avere un primo aiuto. Nello stesso ambito, sarà comunque incaricato un nuovo medico tirocinante dal prossimo 1° gennaio, speriamo di averne uno ulteriore a fine gennaio 2023. In una situazione gravemente compromessa, quando arriveranno questi due medici, riteniamo che le risposte saranno complete dal punto di vista dell'assistenza.»

«Aver adottato un atto di Giunta che consente ai tirocinanti di essere di supporto è lodevole - ha replicato la Consigliera Foudraz -, ma rimane il fatto che la popolazione di La Thuile per tutto il mese di dicembre non avrà questo fondamentale servizio sanitario. Non c'è solo la mancanza del medico, ma anche del personale infermieristico, che risulta essere presente sul territorio ogni 15 giorni. Un medico di assistenza primaria si è fatto carico dei pazienti, ma riceve solo una volta alla settimana, per due ore e mezza, nell'ambulatorio di Morgex. Peraltro, la comunicazione che non ci sarebbe più stato il medico non è arrivata con le tempistiche corrette alle famiglie: mi rammarica perché l'Azienda sapeva con largo anticipo della problematica che si sarebbe venuta a creare. Purtroppo gli utenti apprendono le notizie prima dagli organi di informazione: non dovrebbe andare così.»