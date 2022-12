Il Super G apre la stagione invernale con Il Pagante

Torna un altro inverno, torna il Super G. È infatti ormai tempo di Settimana Bianca, in tutti i sensi, perché sarà proprio Il Pagante ad aprire la line up musicale l’8 dicembre, il giorno dopo l’apertura ufficiale del primo Mountain Club Italiano.

Brancar (Roberta Branchini) e Eddy Veerus (Edoardo Cremona) inaugureranno l’inizio di stagione durante il party più atteso delle Alpi, l’Après-Ski, momento clou dell’intrattenimento di Courmayeur, per ballare e divertirsi sulle piste dopo aver messo giù gli sci.

Il sound del duo milanese sarà, infatti, il protagonista del primo live al Super G, apri fila di un calendario ricco di appuntamenti, in collaborazione con artisti in house e nuove scoperte.

Come un’isola che non c’è del divertimento senza fine, il Mountain Club di Courmayeur ha, infatti, in serbo un programma tutto da cantare e ballare per l’inverno 2022-23.

Due le proposte per la prossima stagione: Singing Lunch e Après-ski.

Si inizia, dalle 13 alle 15, con la musica dal vivo al ristorante, insieme a Zurawski Band, Rosario Rannisi, Lorenzo Zambianchi e Boys4Road, per 40 performance live che costelleranno la stagione, da vivere e partecipare. Ma la sua anima vive nell’Après-ski - appuntamento fisso ogni weekend dalle 15 alle 18:30 - che ha tracciato la rotta in questi anni, definendo il Super G un vero club, un’autentica community, proponendo dj-set con producer di fama internazionale e di musica live con gli artisti più amati, per un momento che rappresenta un “unicum” a livello italiano.

22 appuntamenti da non perdere, sulle piste, nella cornice mozzafiato del Monte Bianco.

In questa “bolla” fatta di musica dal vivo, a quota 1700 metri, si troveranno intrattenimento, cocktail e champagne, voglia di “condivivere” momenti spensierati con gli amici e una food offer d’eccezione, una certezza che ritorna anche per questa stagione con il menu firmato dallo Chef stellato Berton.

Puro divertimento da scoprire e immergersi dopo – après – le piste, per vivere esperienze uniche in un luogo spettacolare; la formula del successo di Super G, che non ha pari sulle Alpi.



Super G

È dal 2013 che il Super G continua, stagione dopo stagione, ad innalzare l’asticella della qualità, imponendosi come il simbolo stesso del divertimento sulle Alpi. È il place to be ai piedi del Monte Bianco: ideato da un vulcanico duo di imprenditori, Andrea Baccuini, e Giacomo Sonzini, è un Club e al tempo stesso un Mountain Lodge di charme che si affaccia direttamente sulle piste di Courmayeur. Un brand che unisce l’après ski con party maker internazionali, dj set, live sessions, la cucina fine dining dello chef stellato Andrea Berton, un’accoglienza tailor-made e servizi di alta gamma. Il primo Italian Mountain Club delle Alpi si è affermato grazie a una formula unica “eat. sleep. ride. après-ski. repeat”.