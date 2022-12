I vigili del fuoco volontari di Bionaz e Oyace hanno celebrato Santa Barbara

I Vigili volontari dei due distaccamenti di Bionaz e Oyace si sono ritrovati oggi per festeggiare il loro patrono. A dimostrare l’importanza di questi due distaccamenti è stata la presenza dei Sindaci Valter Nicase (Bionaz) e Stefania Clos (Oyace).

I due comuni durante l’estate sono stati colpiti da eventi calamitosi molto importanti che hanno causato anche la chiusura della strada Regionale per parecchie giornate e in queste occasioni i due distaccamenti attraverso i loro vigili volontari capitanati da Egidio Jordaney (Bionaz) e Roberto Petey (Oyace) si sono dimostrati di fondamentale importanza e supporto alle amministrazioni comunali e le strutture regionali per gestire l’emergenza.