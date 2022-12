Descrizione del camion Renault usato

C’è una grande scelta di camion Renault in vendita. Si distinguono per la loro sicurezza e affidabilità, con un basso consumo di carburante che garantisce un'elevata produttività e una riduzione dei costi operativi. Gli utenti di veicoli commerciali hanno la possibilità di accedere a un'ampia gamma di veicoli adatti a diverse operazioni. È possibile utilizzare il camion RENAULT usato in edilizia, compresi i trasporti di carichi pesanti e i viaggi su lunghe distanze.

Camion Renault: la soluzione migliore per le vostre esigenze!

Coloro che hanno acquistato tali veicoli sanno che si tratta della soluzione migliore. Un veicolo di qualità funziona a lungo senza alcun problema. Uno dei principali vantaggi è la cabina di guida con un elevato livello di comfort. Ogni nuovo modello rappresenta un miglioramento per Renault, a beneficio dei suoi clienti più fedeli.

Questo veicolo consente di affrontare facilmente le lunghe distanze e di viaggiare in piena libertà. Il camion RENAULT usato non vi farà stancare, nemmeno fuori città, permettendovi di godere appieno un viaggio rilassante. Le caratteristiche degli interni includono:

sedili passeggeri girevoli;

ripiani;

alzacristalli elettrici.

Tutto ciò è essenziale per i lunghi viaggi, affinché il conducente e i passeggeri si sentano a proprio agio e al sicuro all'interno del veicolo.

Altre particolarità del camion Renault

Va notato anche il motore, che ha una durata massima di 200.000 km, ma nella maggior parte dei casi arriva al doppio. Il motore ha una buona potenza e questo autocarro, facendo questo camion apprezzato da molti trasportatori. Di conseguenza, i camion Renault durano a lungo senza revisione, anche in caso di uso intensivo.

Il cambio è affidabile e non presenta problemi. Tuttavia, deve essere utilizzato per lo scopo per cui è stato concepito. Gli assi possono percorrere quasi 2 milioni di chilometri. Tuttavia, tutto dipende dalle condizioni operative del camion Renault. Anche le altre parti sono realizzate con componenti di qualità, garantendo una lunga durata di vita.

Il camion si distingue per il suo aspetto presentabile. In base a questo criterio, i camion Renault possono essere un'ottima scelta sia per le persone ordinari che per le aziende o le società.

Tipi di camion pesanti Renault

Esiste una classificazione ufficiale di camion pesanti di questo marchio. Si dividono in 4 tipi:

piccolo tonnellaggio (Master, Mascott);

medio tonnellaggio (Midlum, Premium);

magistrali (Magnum, Premium route);

camion di costruzione (Kerax, Premium Lander).

Ogni gruppo ha le proprie caratteristiche. Alcuni marchi si differenziano per la capacità di carico utile, la cilindrata del motore e gli usi previsti.

Come acquistare questo tipo di camion?

A prescindere dal fatto che vogliate un veicolo nuovo o usato, dovrete esaminare attentamente tutti gli annunci. Questo è particolarmente importante per i concessionari che acquistano veicoli in determinate quantità. Date un'occhiata alla qualità dei modelli e informatevi su tutte le caratteristiche. In generale, il marchio vanta una qualità di costruzione superba su tutti i veicoli, compresi i camion.