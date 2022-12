Neve in Pianura al Nord? Vediamo quali sono le reali Possibilità

Neve in pianura al Nord: un evento meteo atteso da molti! E in effetti, volendo vedere, si fa presto a sbandierare ai 4 venti l’ipotesi, allorquando alcune cartine sono…golose! Però, volendo essere scientifici, ci vogliono numerosi step affinché questo fenomeno atmosferico possa verificarsi. A tal proposito, è una delle previsioni meteorologiche in assoluto più complicate da elaborare. Quante volte è successo che all’ultimo la tendenza nevosa sia virata in pioggia? Ma vediamo alcune cose.

Parola chiave: incertezza.

La previsione meteo della neve è una delle situazioni la cui prognosi rimane spesso incerta fino a due o tre giorni dall’evento, ma in casi estremi anche a poche ore! Come mai? Spesso ce la si gioca sul grado e un ingresso di aria leggerissimamente più tiepida fa svanire tutto. Oltretutto, non basta questo: di fatti, servono gli ingredienti giusti per permettere alla dama bianca di accumularsi a livello di pianura (cosa diversa ovviamente in montagna, dove è più facile azzardare una previsione).

Gli step necessari: l’irruzione gelida

Innanzitutto, è fondamentale dapprima un’irruzione di aria fredda (polare o continentale) che prepari il terreno alla formazione di un cuscinetto di aria gelida nei primi 3-400 metri di atmosfera. Senza questo fattore può comunque nevicare, ma così facendo si garantisce una temperatura di bulbo umido negativa. Cosa sarebbe? Un particolare termine meteorologico utile per conservare fino in pianura la caduta dei futuri fiocchi. Più è alta questa temperatura e meno è facile che la neve attacchi bene (in altre parole, si squaglia al suolo). Se invece è molto bassa, il fiocco attacca dovunque, anche sui fili. Gli osservatori più attenti noteranno che nelle ondate di gelo i fiocchetti svolazzanti attaccano dappertutto, mentre quando cade neve pesante gli alberi si spogliano in fretta e dura poco al suolo, diventando un "paciugo" di acqua, neve e fango.

Gli step necessari: il sovrascorrimento umido

Serve successivamente uno scorrimento di aria più mite e umida al di sopra di questo cuscinetto freddo: ma attenzione che non sia troppo calda, altrimenti scende pioggia gelata e non neve. Infine, per un’ottima nevicata è fondamentale che il cielo si copra di giorno e non di notte. Se la notte è serena il suolo si mantiene gelido, se invece è coperto è più mite e quindi può vanificare l’attecchimento al suolo. Insomma, come si vede, prevedere la neve al piano è tutt’altro che facile, quindi non incolpiamo i modelli, dicendo frasi orribili come “flop” o “ritrattamento”: sappiate che c’è e ci sarà sempre un margine di incertezza!