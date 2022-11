Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ponte di Issogne

L’intervento sul ponte, del costo di 130.000 euro, sarà ultimato entro l’anno: sarà quindi possibile riaprire il transito ai bus del trasporto pubblico e ai veicoli pesanti sino a 44 tonnellate.

"Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Regione, la percorribilità del ponte era stata garantita disponendo la sola limitazione di carico, senza doverne ricorrere alla chiusura", spiega Carlo Marzi, assessore regionale ai lavori pubblici.

La struttura del ponte continuerà ad essere monitorata tramite un sistema digitale di raccolta di dati che serviranno a definire gli ulteriori interventi. "La consolidata attività ispettiva che abbiamo messo in campo come amministrazione - sottolinea Carlo Marzi - è stata implementata dal 2019 attraverso specifici servizi tecnologicamente avanzati. Questo ci consente di attuare le opportune azioni preventive e programmare i successivi piani di manutenzione che si rendono necessari a seguito delle ispezioni, come è già successo per importanti strutture di collegamento, quali ad esempio i ponti di Avise, Brissogne, Introd, Gaby e Issime, Hone, Pontey e Valgrisenche”.

Carlo Marzi

A seguito della verifica svolta nell’ambito del censimento e delle ispezioni sui 327 ponti esistenti lungo la rete viaria regionale, si era resa necessaria la limitazione di sicurezza al transito per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate, garantendo un percorso alternativo tramite il ponte che raccorda la Strada Statale n. 26 con la Strada Regionale n. 6 di Champdepraz, proseguendo poi sino ad Issogne.

Il servizio di trasporto pubblico è garantito con l’istituzione di un servizio navetta sostitutivo con percorso alternativo a collegamento tra i comuni di Issogne e Verrès. Le approfondite indagini sullo stato della struttura hanno definito come primo intervento il rinforzo di un appoggio della struttura del ponte, a seguito del quale sarà consentito il passaggio, a senso unico alternato a vista, dei veicoli di massa fino a 44 tonnellate.

Nel corso del 2023 saranno avviate le procedure per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di risanamento complessivo.