In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in calendario il 25 novembre, il progetto “CELVA pour les femmes”, nato nell’autunno del 2019 per invitare gli enti locali valdostani a mantenere alta l’attenzione sul drammatico fenomeno della violenza contro le donne, prende nuova linfa e si arricchisce di un’iniziativa inedita.

Con il progetto “CELVA pour les femmes 2022” il CELVA, in collaborazione con l’Associazione Donne latino-americane della Valle d’Aosta “Uniendo Raices” e il Centro Donne Contro la Violenza di Aosta ha voluto invitare gli studenti del Liceo Artistico a meditare, ragionare e confrontarsi sul tema della violenza contro le donne.

Il risultato delle riflessioni degli studenti ha portato alla realizzazione di opere grafiche, le quali sono poi state valutate da un’apposita commissione: le proposte selezionate saranno visibili a partire dal prossimo 29 novembre presso la Cittadella dei Giovani di Aosta e, successivamente, in vari Comuni valdostani, con l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne e diffondere, ancora una volta, l’invito a riflettere e a tenere alta l’attenzione su questo doloroso fenomeno.