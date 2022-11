25 Novembre 2022, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Si celebrail prossimo 25 novembre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La Cisl riconferma e rinnova il proprio impegno nella lotta contro questo grave fenomeno che non accenna a diminuire, dalle mura domestiche fino ai luoghi di lavoro.

Secondo l’Istat, nel primo trimestre 2022, oltre il 61,4% delle vittime dichiara che le violenze vengono subite da anni, dato in aumento sia rispetto al trimestre precedente (56,7%) sia al rispettivo trimestre del 2021 (53,7%).

Pertanto, non bisogna abbassare la guardia ma continuare ed intensificare la nostra opera quotidiana di sensibilizzazione e vicinanza a tutte quelle donne che non hanno ancora trovato la forza per dire basta ad abusi e violenze.

Cisl – Le iniziative