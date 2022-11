Una nuova vita per l’ex villaggio minatori di Ollomont

Venerdì 11 novembre 2022 dalle 17,30 alle 19,00 Maison Grimpe in frazione Rey a Ollomont ospiterà il primo incontro pubblico afferente al progetto “EstrArt” di recupero e valorizzazione dell’ex villaggio minatori. L’appuntamento permetterà di illustrare l’iniziativa e sarà occasione per scambi di opinioni e di proposte sul futuro dei fabbricati e delle attività a essi correlate. Lo studio di fattibilità è finanziato dalla “Fondazione Compagnia di San Paolo” nell’ambito del bando “Next Generation We”.



Dopo i saluti introduttivi di David Vevey, sindaco di Ollomont, Marcello Bagnasco dell’associazione “Combin en Arts APS” presenterà elementi principali e prospettive del progetto “EstrArt”. Sarà poi la volta di Roberto Dini del dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino, il quale provvederà a illustrare le linee generali dello studio di fattibilità, cui seguirà l’intervento di Federico Bagnasco circa il ruolo della cultura e delle attività culturali avviabili all’interno del villaggio.



La presentazione consentirà peraltro di proporre uno scambio di vedute e opinioni che costituirà un elemento utile sia alla preparazione dello studio di fattibilità sia al futuro dell’iniziativa.



“EstrArt” punta al recupero dell’ex villaggio minerario in località Rey quale elemento cardine del comune nonché quale componente del processo tuttora in corso di riqualificazione e valorizzazione di elementi territoriali collegati al lavoro minerario. Si tratta di ricchezze patrimoniali di forte attrazione e ampio sviluppo, radicate nella storia di Ollomont ed eventualmente collegabili alle recenti iniziative di richiamo culturale e artistico poste in essere.