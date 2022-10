Stop all'obbligo vaccinale per medici e infermieri

Via libera del Consiglio dei ministri dell'anticipo al 1 novembre 2022 della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria (anche nelle Rsa) e la conseguente abrogazione delle sanzioni per l`inosservanza dell'obbligo. La scadenza dell'obbligo finora era prefissata al 31 dicembre.

La presidente Meloni già nelle sue dichiarazioni programmatiche in Parlamento aveva chiarito di volere agire in discontinuità, rispetto ai precedenti Esecutivi, nella gestione della pandemia. Questo il primo, significativo, cambio di rotta. Meloni ha ribadito più volte la volontà di riavviare un progressivo ritorno alla normalità nell'attuale fase post pandemica, "nella quale l'obiettivo da perseguire è il controllo efficace dell'endemia".

"L'obbligo vaccinale è scaduto lo scorso giugno e sopravviveva fino a dicembre solo per gli operatori sanitari - sottolinea Meloni - Noi abbiamo deciso di anticipare all'1 novembre la fine dell'obbligo e questo ci consente di recuperare quattromila persone ora ferme in un sistema sotto-organico".

La decisione di anticipare la scadenza dell'obbligo di vaccinazione Covid per il ministro Schillaci trae origine anche dal "quadro epidemiologico mutato. Dai dati si vede che l'impatto sugli ospedali è limitato e c'è diminuzione dei contagi e stabilizzazione occupazione ospedali. A ciò si aggiunge la carenza del personale medico: quindi aver rimesso a lavorare questi medici non vaccinati serve a contrastare la carenza e garantire il diritto alla salute".

Quanto alle prossime mosse in tema di lotta alla pandemia, Meloni chiarisce che "Si procederà con provvedimenti efficaci, con una informazione molto più chiara - in Italia si è fatta tantissima confusione - e lavorando sulla responsabilizzazione che è figlia dell'informazione chiara.

L'Italia è la nazione che ha adottato i provvedimenti piu restrittivi ma che ha avuto i più alti tassi di letalità, Qualcosa non ha funzionato. Il Covid è diventato tema da campagna elettorale, è diventato ideologico e questo non ci ha aiutato a assumere provvedimenti efficaci e chi diceva altro era indicato come un mostro".

Resta l'obbligo delle mascherine negli ospedali

Il governo mantiene invece l'obbligo di mascherine negli ospedali e nelle Rsa, contrariamente alle notizie sulla "discontinuità" circolate fino a oggi e che avevano fatto "insorgere" Campania e Lombardia.