Ecco quanto si risparmia eliminando l’acqua in bottiglia

Evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica, oltre ai benefici ambientali, permette di usufruire di importanti vantaggi economici: eliminando la plastica a favore di una colonnina d’acqua capace di erogare 4.000 litri d’acqua si risparmiano circa 400 euro all’anno.

Il costo medio di una bottiglia da 0,5 litri, infatti, è di circa 30 centesimi: la quantità fornita dalla colonnina è pari a 8.000 bottigliette da mezzo litro e permette di evitarne l’acquisto ottimizzando anche le risorse economiche.

In casa, ancora più comoda, è l’opzione del depuratore d’acqua: utilizzando un sistema di filtrazione a cinque livelli, il depuratore agisce in diversi momenti sull’acqua del rubinetto eliminando di volta in volta le scorie minerali e nocive che sarebbe meglio evitare per i fini alimentari e culinari. In questo modo, è possibile bere l’acqua del rubinetto in totale sicurezza.

Inoltre, a differenza dell’acqua che sgorga dal rubinetto, l’acqua nelle bottiglie di plastica ha una data di scadenza: non è l’acqua a scadere, ma il fatto che questa sia racchiusa nella plastica per troppo tempo la espone ad alcuni rischi ed è per questo che va consumata entro un certo periodo. Un ulteriore fattore che incrementa il consumo e lo spreco di plastica.