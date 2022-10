PAPA: Si sparla tanto nella Chiesa. Per favore, non fare chiacchiericcio

Papa Francesco ha ricevuto ieri in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i Sacerdoti, i Religiosi e le Religiose del Madagascar residenti in Roma. E anche i Vescovi sono in visita ad limina.

Il Papa nel suo discorso parla dell'importanza della comunione. "Il nostro mondo ha bisogno di unità, è un’epoca in cui tutti abbiamo bisogno di unità, abbiamo bisogno di riconciliazione, di comunione, e la Chiesa è Casa di comunione”.

“Oggi, nelle nostre società, e purtroppo a volte anche nella Chiesa, assistiamo a alla ricerca degli interessi personali - continua il Papa - Si sparla tanto nella Chiesa, il chiacchiericcio è all’ordine del giorno! Per favore, non fare chiacchiericcio: non chiacchierate, sempre parlare bene gli uni degli altri, perché il chiacchiericcio è un’arma di disunione".

Il Pontefice parla di “virus dell’egoismo” che minaccia la pacifica convivenza tra i popoli, come tra i figli e le figlie di uno stesso Paese.

Il Papa invita i presenti "a camminare sempre insieme e a fare della vostra presenza qui a Roma una preziosa opportunità, che vi permetta di arricchire e rinnovare la vostra fede sulle orme delle grandi figure di santi e sante che qui vi hanno preceduto”.

“Così potrete diventare segni di speranza per le vostre Chiese particolari e per il Madagascar, che da voi si aspettano molto. possiate essere sempre aperti e generosi verso i vostri fratelli e sorelle, specialmente quelli che attraversano momenti di difficoltà. Siate uniti ai vescovi, che sono i pastori”, conclude così il Papa il suo discorso.