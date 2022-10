Pedala e dona sangue con Fidas VdA

Alessandro Delfino, giovane donatore di sangue FIDAS è il responsabile del Gruppo Ciclistico amatoriale dei Donatori di sangue della FIDAS valdostana denominato “Metti In sella il dono del sangue “.

“Il gruppo pratica esclusivamente attività sportiva cicloturistica amatoriale – Commenta Giuseppe Grassi presidente regionale dei Donatori di sangue Fidas che precisa: "non ha scopo di lucro, ha l’obiettivo di promuovere stili di vita adeguati e diffondere la cultura del dono del sangue e dei suoi componenti. Favorisce l’aggregazione ed il coinvolgimento attivo dei volontari, aspiranti e donatori di sangue, impegnandosi nella programmazione di giri in bici accessibili a tutti, incoraggiando la pratica sportiva con passeggiate ed escursioni in sella alla propria bicicletta alla scoperta del bellissimo territorio valdostano”.

Il gruppo, per sabato 29 ottobre, ha organizzato la "prima uscita" ufficiale aperta a chiunque voglia condividere una giornata di salutare sport e avvicinarsi alla Fidas, associazione dei volonatri donatori di sangue.

Il ritrovo è in piazza Emilio Chanoux ad Aosta da dove partirà la pedalata come descritto nella locandina.